Умер сыгравший в сериале "Пи-Ви" актер Пол Рубенс

Американский актер Пол Рубенс , известный по роли Пи-Ви Германа в сериале "Пи-Ви" (Pee-wee's Playhouse, 1986-1991), умер в возрасте 70 лет. Об этом говорится на странице его персонажа в Facebook (запрещен в России , принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Вчера вечером мы простились с Полом Рубенсом, знаковым американским актером, комиком, сценаристом и продюсером, чей любимый герой Пи-Ви Герман восхищал поколения детей и взрослых своим позитивом, причудами и верой в важность доброты", - сказано в заявлении.

На его странице также размещено личное обращение Рубенса к поклонникам. В нем актер приносит извинения за то, что не делился тем, с чем он сталкивался в последние шесть лет своей жизни.