Турпоток из России в Турцию увеличился на 79%

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что за первое полугодие 2023 года Турцию посетило более 2,6 миллионов россиян – это на 79% выше, чем за тот же период 2022 года, а также на 3,5% ниже, чем в доковидном 2019 году.

«Однако основной рост происходит за счет коротких транзитных поездок в Стамбул: доля Антальи в общих поездках упала до 50%, и там отставание от доковидных объемов уже минус 38%», – добавили в АТОР.

Уточняется, что за этот период столицу Турции Стамбул посетило более 1 миллиона россиян. Как считают аналитики, 70% от этого турпотока – транзитные остановки по пути в другие страны. Анталья оказалась немного популярнее – 1,3 миллиона россиян. Это на 66,7% выше, чем в прошлом году, однако на 38% ниже, чем в доковидном 2019 г.