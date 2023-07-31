Вильфанд рассказал о погоде в России в августе

В августе почти на всей территории России ожидается температура выше средних многолетних значений или около нормы. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Теплая погода с классом температуры выше многолетних значений прогнозируется практически во всем Центральном федеральном округе, кроме западной части – Брянской, Смоленской, и Тверской областей. В Московской области также ожидается температура выше нормы.

Более теплая чем обычно погода прогнозируется в Поволжье, на Урале, на востоке Южного федерального округа, а также в Приморском крае и на Сахалине. По прогнозам синоптиков, температура около нормы будет лишь в одном регионе – на севере Якутии.

Дефицит осадков ожидается на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также на юго-востоке Европейской территории России, южной половине Приволжского федерального округа и на юге Урала.