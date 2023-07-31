Вильфанд предупредил об опасном ультрафиолете в 14 регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предупредил об «опасном солнце» в 14 регионах РФ. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

Высокий индекс ультрафиолета ожидается в том числе в Краснодарском крае, Ставрополье и Белгородской области. Необходимо избегать солнечных лучей в период с 11 по 14 часов, отметил он.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что июль 2023-го стал одним из самых дождливых в Москве за весь период наблюдений (с 1879 года).

По словам специалиста, зафиксированный уровень осадков — 151,2 мм — превышает норму на 78% (85 мм).

При этом в Восточном округе Москвы выпало 298,7 мм дождя или 351% месячной нормы.

В Москве затопило два торговых центра. По данным Telegram-каналов, из-за сильного ливня затопило станции метро «Народное ополчение» и «Багратионовская. Также были затоплны десятки автомобилей в ЖК «Дмитровский парк».