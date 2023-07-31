Названы наиболее востребованные профессии сферы производства

В рекрутинговой компании Get experts рассказали о дефиците кадров в сфере производства.

На данный момент число вакансий заметно превышает число соискателей, пишут «Известия».

По данным компании, во всех отраслях промышленности наблюдается существенная нехватка квалифицированных инженеров. Особо востребованы инженеры-технологи, растёт дефицит инженеров-конструкторов.

Также в сфере производства востребованы технологи по разработкам (R & D) (пищевая индустрия, производство косметики, бытовой химии, строительных материалов, упаковки), специалисты и руководители блока «Охрана труда», руководители направления промышленной безопасности на производстве, главные эксперты и руководители проектов по цифровизации производства.