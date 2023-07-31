Артистке Ирине Мирошниченко поставили предварительный диагноз

Народной артистке России Ирине Мирошниченко, которую ранее госпитализировали с тяжелой формой гриппа, поставили предварительный диагноз. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, медики предварительно диагностировали актрисе аденому гипофиза (доброкачественная опухоль). Также у Мирошниченко подтвердился грипп, который повлек за собой осложнения, кисты в почках и утолщение стенок желудка.

Отмечается, что актриса ранее наблюдалась у врача и проходила обследования на фоне возникновения новообразования.