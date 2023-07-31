Ирину Мирошниченко подключили к аппарату ИВЛ

Актрисе Ирине Мирошниченко становится хуже и артистку подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Звезда «Зимней вишни» находится в критически тяжелом состоянии, врачи поддерживают ее жизнь с помощью медикаментов. Динамика ее состояния оценивается как отрицательная.

По информации издания, актрисе стало плохо 24 июля. Она неделю лечилась самостоятельно, а когда началась лихорадка (температура выше 40 градусов), то Мирошниченко вызвала скорую. В больнице врачи диагностировали актрисе тяжелое поражение клапана сердца и фоновые осложнения — пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию.

Во время подключения к аппарату ИВЛ у Мирошниченко остановилось сердце, но медикам удалось восстановить состояние артистки.

Накануне Telegram-канал 112 сообщал, что Мирошниченко попала в больницу. По его данным, врачи диагностировали у нее грипп в тяжелой форме.

Telegram-канал Baza позже писал, что врачи провели анализы и обнаружили у 81-летней артистки новообразование в головном мозге. После этого появилась информация о том, артистку доставили в больницу после остановки сердца, передавала «Москва 24».

Ирина Мирошниченко исполнила несколько ролей в известных советских фильмах, в частности, в картинах «Зимняя вишня», «Я шагаю по Москве» и «Вам и не снилось».