35% россиян уверены, что внешний вид важен для построения успешной карьеры

Более половины россиян хотели бы похудеть, чтобы построить успешную карьеру, показал опрос сервиса «Работа.ру», который провели для «Москвы 24».

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Согласно опросу, 35% верят, что внешность важна для построения карьеры. При этом 53% респондентов считают, что это справедливо только в некоторых сферах деятельности. 12% не верят, что внешний вид человека может повлиять на карьерный успех.

40% опрошенных ответили, что хотели бы изменить свою внешность ради карьеры, причем женщины давали такой ответ чаще, чем мужчины — 62 против 38%. В частности, 55% хотят снизить вес, 39% — вылечить зубы, 31% — изменить стиль, 23% — поменять стрижку. Еще 22% ответили, что хотели бы набрать мышцы, чуть меньше — 21% — провести работу над своей походкой и поведением. Некоторые россияне отвечали, что мечтают сделать хирургическому операцию и избавиться от заболеваний кожи — 17% и 16% соответственно.

«В основном эти изменения нужны россиянам, чтобы чувствовать себя увереннее, так ответили 69% респондентов, 62% признались, что хотели бы выглядеть более свежо. Почти каждый третий (30%) стремится выглядеть солиднее и авторитетнее», — говорится в исследовании.

Исследование сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервиса по работе с самозанятыми «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что больше половины россиян (77%) хотели бы на один день примерить новую профессию, а 23% опрошенных не планируют менять работу.