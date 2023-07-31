35% россиян уверены, что внешний вид важен для построения успешной карьеры

Россияне рассказали, что хотели бы поменять во внешности для построения успешной карьеры
Более половины россиян хотели бы похудеть, чтобы построить успешную карьеру, показал опрос сервиса «Работа.ру», который провели для «Москвы 24».
Согласно опросу, 35% верят, что внешность важна для построения карьеры. При этом 53% респондентов считают, что это справедливо только в некоторых сферах деятельности. 12% не верят, что внешний вид человека может повлиять на карьерный успех.
40% опрошенных ответили, что хотели бы изменить свою внешность ради карьеры, причем женщины давали такой ответ чаще, чем мужчины — 62 против 38%. В частности, 55% хотят снизить вес, 39% — вылечить зубы, 31% — изменить стиль, 23% — поменять стрижку. Еще 22% ответили, что хотели бы набрать мышцы, чуть меньше — 21% — провести работу над своей походкой и поведением. Некоторые россияне отвечали, что мечтают сделать хирургическому операцию и избавиться от заболеваний кожи — 17% и 16% соответственно.
«В основном эти изменения нужны россиянам, чтобы чувствовать себя увереннее, так ответили 69% респондентов, 62% признались, что хотели бы выглядеть более свежо. Почти каждый третий (30%) стремится выглядеть солиднее и авторитетнее», — говорится в исследовании.
Исследование сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервиса по работе с самозанятыми «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что больше половины россиян (77%) хотели бы на один день примерить новую профессию, а 23% опрошенных не планируют менять работу.
Ранее стало известно, чему завидуют россияне.