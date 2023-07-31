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Гигантская коса, капсула предсказаний и умнохранилище - странные объекты на "Архстояние - 2023"

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Посетители на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние - 2023» 
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Перформанс «В поисках предсказания» на международном фестивале ландшафтных объектов «Архстояние» - 2023 
© Максим Блинов/РИА Новости
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Посетители на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние - 2023» 
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Посетители на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние - 2023» 
© Михаил Терещенко/ТАСС

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Участники перформанса несут гигантсткую косу на международном фестивале ландшафтных объектов «Архстояние» - 2023 
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Арт-объект «Умнохранилище» на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние - 2023» 
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Участница на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние - 2023» 
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Арт-объект «Бобур» на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние - 2023» 
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Участники перформанса возле павильона заблуждений на международном фестивале ландшафтных объектов «Архстояние» - 2023 
© Максим Блинов/РИА Новости

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Арт-объект «Наше место в их мире» на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние - 2023» 
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Посетители на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние - 2023» 
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Женщина на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние - 2023» 
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Посетители у арт-объекта на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние - 2023» в деревне Никола-Ленивец 
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Посетители на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние - 2023» 
© Михаил Терещенко/ТАСС

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Посетители на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние - 2023» 
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Посетители на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние - 2023» 
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Посетители на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние - 2023» 
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Женщина на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние - 2023» 
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Арт-объект «Вне земли» на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние - 2023» 
© Михаил Терещенко/ТАСС

    Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» прошел в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области с 28 по 30 июля. Темой этого года стала «Игра в предсказания».

    Архитектор Алексей Козырь создал для фестиваля шестиметровую «Капсулу предсказаний» — морской контейнер с большим количеством ячеек внутри. Желающие оставили внутри послание для потомков, заложив его в стеклянную колбу, которую загерметизировали и закрепили на полке внутри контейнера. «Капсулу» закопали и обещают откопать в 2050 году.

    Еще один проект фестиваля — «Умнохранилище». В огромном кубе авторы разместили глиняные таблички с символами — древнейшим носителем информации. «Это художественное воплощение энциклопедии, где каждый может стать автором нового массива знаний», — говорит один из авторов проекта, генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко.

    Художница Ульяна Подкорытова создала для фестиваля 30-метровую косу — с ней ее команда шествовала по территории арт-парка.

    В этом году в Никола-Ленивце появились и новые арт-дома, в которых можно будет жить: девятиметровый дом-обелиск «Катарсис» и хижина из вентиляционных шахт «Воздуховод».

    Всего «Архстояние» в этом году посетили восемь тысяч человек.

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