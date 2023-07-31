СМИ: У Ирины Мирошниченко диагностировали опухоль мозга

Актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию с опухолью головного мозга. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

Ранее стало известно, что 81-летняя звезда почувствовала недомогание. Прибывшие медики госпитализировали ее в больницу. Сообщалось, что у актрисы диагностирован грипп в тяжелой форме, она находится в реанимации.

По данным «Базы», Мирошниченко в больницу доставила машина частной скорой помощи. Знаменитости провели обследования, сделали анализы. В результате у актрисы было обнаружено новообразование в головном мозге. В настоящее время она находится в реанимации.