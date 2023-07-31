Российские вузы получили методичку по «обучению служением»

Министерство науки и высшего образования РФ разработало и направило в 100 высших учебных заведений страны методические рекомендации по реализации курса «Обучение служением», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию документа, чью подлинность подтвердили в двух вузах. Предполагается, что новый модуль появится в учебных заведениях с сентября этого года.

По информации издания, новый модуль предполагает развитие у студентов «гражданственности, патриотизма, лидерства, гражданской солидарности и традиционных ценностей», помочь этому должно решение социально значимой задачи в рамках курса.

Программа состоит из отдельных компонентов — дисциплины, курсовой работы, практики и выпускной квалификационной работы. В этих рамках учащиеся должны продемонстрировать командную работу и лидерские качества, гражданскую идентичность, развитие убеждений и ценностных ориентиров, коллективизм и другое. Выбирать социальные проекты для реализации на курсе рекомендуется на платформе «Добро.РФ».

В январе текущего года президент РФ Владимир Путин поручил разработать курс «Обучение служением». Ответственными были назначены Минобрнауки, Минтруд, Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров. Первый разъяснительный вебинар для преподавателей намечен на 2 августа.