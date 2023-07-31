Стало известно, чему завидуют россияне

Большинство (54%) россиян никогда никому не завидовали, показали результаты совместного исследования Всероссийского центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и kp.ru. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

© Freepik.com

Согласно опросу, зависть к чему-то конкретному испытывают 28% россиян. В основном это молодые люди, которые находятся в возрастной группе до 25 лет — 37% и от 25 до 34 лет — 34%.

Чаще всего россияне завидуют материальному благополучию — такой ответ дали 7% опрошенных. На втором месте оказались ум, знания и трудолюбие других людей (6%). Еще по 4% набрали варианты «здоровье» и «успех, самореализация других». Некоторые ответили, что испытывают зависть к любви и семейному благополучию — 3%.

Исследование также показало, что среди завистников больше женщин, чем мужчин — 31% против 24%. Портрет россиянина, который никому не завидует, выглядит следующим образом: это представитель старшего поколения (66% в группе старше 60 лет), житель села (63%) и активный телезритель (73%).

Исследование «Авито.Работа», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что больше трети россиян завидуют карьерным успехам своих коллег.