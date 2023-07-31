СМИ: У Ирины Мирошниченко диагностировали опухоль мозга

У народной артистки России Ирины Мирошниченко обнаружена опухоль мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

Напомним, накануне актрису экстренно госпитализировали, сразу положили в реанимацию. Отмечалось, что у 81-летней Ирины Петровны может быть тяжелая форма гриппа.

Однако, утверждает Baza, при обследованиях в головном мозге актрисы было обнаружено новообразование неясной этиологии.

В фильмографии Ирины Мирошниченко десятки картин, многие из которых вошли в "золотой фонд" отечественного кинематографа: "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Ошибка резидента", "Вам и не снилось", "Тайны мадам Вонг". Но самая известная ее роль - это Юлия из "Зимней вишни".