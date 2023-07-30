Эксперты рассказали, как правильно выбрать спелый арбуз

Сухой хвостик арбуза не говорит о его спелости и приятном вкусе. О способах правильно выбрать ягоду рассказали в Роскачестве, передает РИА Новости.

Эксперты отметили, что хвостик может высохнуть после нескольких дней транспортировки, а сам арбуз останется зеленым.

В Роскачестве посоветовали стучать по арбузу перед покупкой. Звук не должен быть слишком глухим или звонким. В первом случае ягода перезрела, во втором – еще неспелая.

«Спелый арбуз будет свежим, целым и чистым с матовой корочкой, а полосы - яркими и отчетливыми», - рассказали в Роскачестве.

Место, которым арбуз соприкасался с землей, должно быть ярко-желтого цвета.

Специалисты посоветовали обратить на целостность арбузной корки. Через трещины и вмятины в мякоть могут попасть микроорганизмы. Там они начнут активно размножаться.

Также арбуз надо тщательно вымыть его с мылом, чтобы избавиться от патогенов. Эксперты говорят, что пищевое отравление чаще всего связано с бактериями, а не с нитратами, которых после созревания в мякоти не остается.