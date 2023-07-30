В воздушной зоне Москвы и Подмосковья временно запретили полеты

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыВ воздушной зоне Москвы и Подмосковья временно запрещены полетыВечерняя Москваиещё 430 июля, 04:26Временное ограничение на нахождение любых воздушных судов ввели в Московской воздушной зоне. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщили в экстренных службах.© Игорь Иванко / АГН Москва— Нахождение в Московской воздушной зоне временно запрещено, — рассказал собеседник ТАСС.Общество1Главные новостиБольше новостейВечерняя Москва: главные новостиСухость во рту и шум в ушах: названы симптомы, при которых нужно срочно обращаться к лоруВ воздушной зоне Москвы и Подмосковья временно запрещены полеты«От предков все достается»: Путин объяснил, откуда черпает силы для работы