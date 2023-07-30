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В воздушной зоне Москвы и Подмосковья временно запрещены полеты

Временное ограничение на нахождение любых воздушных судов ввели в Московской воздушной зоне. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщили в экстренных службах.

В воздушной зоне Москвы и Подмосковья временно запретили полеты
© Игорь Иванко / АГН Москва

— Нахождение в Московской воздушной зоне временно запрещено, — рассказал собеседник ТАСС.

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