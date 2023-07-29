Нину Дробышеву похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку РСФСР Нину Дробышеву, которая умерла 27 июля в возрасте 84 лет, похоронили на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в пресс-службе Театра им. Моссовета .

Ранее в Театре им. Моссовета прошла церемония прощания. Проститься с актрисой пришли родные, коллеги и почитатели ее таланта. Коллеги вспоминали ее как деликатного партнера, уникальную актрису, отмечали ее обаяние и высокий профессионализм. Траурная церемония завершилась долгими аплодисментами.