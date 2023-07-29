В Полтавской области предложили запретить каноническую УПЦ

Полтавский областной совет принял обращение к Верховной раде с призывом запретить в стране деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в Союзе православных журналистов Украины (СПЖ).

По данным организации, документ поддержали 55 из 84 депутатов. В тексте обращения парламенту предлагают принять законопроект о запрете деятельности на Украине религиозных организаций с центром в России. При этом речь идет именно об УПЦ, для которой, по мнению полтавских депутатов, центром является Россия, проинформировали в СПЖ.

30 мая Полтавский облсовет не поддержал проект постановления о расторжении договоров аренды земельных участков, на которых расположены храмы УПЦ.