Скончался один из самых известных актеров-кукольников России Герман Варфоломеев

В Екатеринбурге в возрасте 60 лет скончался заслуженный артист России Герман Варфоломеев. Об этом сообщает Екатеринбургский кукольный театр, где актер служил с 1998 года.

Причина смерти не указана. Дату прощания в театре обещают сообщить позже.

Герман Варфоломеев родом из Уфы, сразу после окончания Свердловского театрального института он пришел в местный кукольный театр.

Артист был задействован практически во всех ключевых постановках Екатеринбургского театра кукол. Его самая известная роль - Пьеро в постановке "Картинки с выставки". Премьера спектакля состоялась в 1996 году, за него театр получил "Золотую маску".

Театралы Екатеринбурга помнят Германа Варфоломеева по образам Сальери в "Маленьких трагедиях", Клиневича в постановке "Бобок", Клавдия в "THE HAMLET (Деревня)".