Совфед одобрил закон о возможности гражданам обращаться в госорганы через «Госуслуги»
Сенаторы Совета Федерации одобрили поправки к закону «О порядке рассмотрения обращений граждан», согласно которым закрепляется возможность обращения в госорганы через портал «Госуслуги». Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, граждане РФ смогут обратиться с заявлением к должностным лицам, в органы государственного и местного самоуправления.
На их обращение ответственные лица обязаны будут дать ответ в установленном законом порядке.
Право на взаимодействие с органами власти в письменной форме, через электронную почту, а также через официальные сайты ведомств и служб также сохраняется за гражданами.
Ранее сообщалось, что в России будет возобновлен прием заявлений о выдаче биометрических паспортов через «Госуслуги».
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