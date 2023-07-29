Совфед одобрил закон о возможности гражданам обращаться в госорганы через «Госуслуги»

Сенаторы Совета Федерации одобрили поправки к закону «О порядке рассмотрения обращений граждан», согласно которым закрепляется возможность обращения в госорганы через портал «Госуслуги». Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, граждане РФ смогут обратиться с заявлением к должностным лицам, в органы государственного и местного самоуправления.

На их обращение ответственные лица обязаны будут дать ответ в установленном законом порядке.

Право на взаимодействие с органами власти в письменной форме, через электронную почту, а также через официальные сайты ведомств и служб также сохраняется за гражданами.