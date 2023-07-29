Умер актер из "Дела следователя" и "С любимыми не расставайтесь" Димитр Герасимов
27 июля умер Димитр Герасимов, актер кино, театра и ТВ, певец. Об этом сообщается на официальном аккаунте в соцсети софийского Государственного центра музыки и балета.
Артист ушел на 77-м году жизни в болгарской столице. Причина не названа.
Герасимов родился 18 июня 1947 года в Разлоге. В 1970-м окончил Национальную академию театрального и киноискусства.
На сцене играл русскую и советскую классику, обильно - Шекспира, в рок-опере "Иисус Христос - суперзвезда". Активно гастролировал по социалистическим странам, приезжал в СССР. Снимался в ГДР - на студии DEFA.
Фильмы Герасимова также были хорошо известны нашему зрителю - в частности, он сыграл Виктора Хару в болгаро-французской драме с Трентиньяном "В Сантьяго идет дождь". Среди ролей - "Артур Беккер", шпионский сериал "Тайна Анд", "Дело следователя", "Дали", "Вампиры, призраки", другие.