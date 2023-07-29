Умер актер из "Дела следователя" и "С любимыми не расставайтесь" Димитр Герасимов

27 июля умер Димитр Герасимов, актер кино, театра и ТВ, певец. Об этом сообщается на официальном аккаунте в соцсети софийского Государственного центра музыки и балета.

Артист ушел на 77-м году жизни в болгарской столице. Причина не названа.

Герасимов родился 18 июня 1947 года в Разлоге. В 1970-м окончил Национальную академию театрального и киноискусства.

На сцене играл русскую и советскую классику, обильно - Шекспира, в рок-опере "Иисус Христос - суперзвезда". Активно гастролировал по социалистическим странам, приезжал в СССР. Снимался в ГДР - на студии DEFA.