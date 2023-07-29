Умерла актриса из "Соломенной шляпки" Яна Шульцова

Ушла из жизни актриса театра, кино и ТВ и артистка озвучания Яна Шульцова.

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На ее экранном счету, начиная с дебюта в конце 60-х в хорроре "Сжигатель трупов", - десятки фильмов и сериалов. Среди них - "Александр Дюма-старший", "Манон Леско", "Мата Хари", "Похождения красавца-драгуна", "Соломенная шляпка" 1972 года, "Приключения криминалистки", "Смерть выбирает".

Чехословацкая и чешская артистка скончалась на 77-м году жизни в Праге, сообщила ее дочь Розали в соцсети. Причину семья не указывает.