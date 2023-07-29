Умерла актриса из "Соломенной шляпки" Яна Шульцова
Ушла из жизни актриса театра, кино и ТВ и артистка озвучания Яна Шульцова.
На ее экранном счету, начиная с дебюта в конце 60-х в хорроре "Сжигатель трупов", - десятки фильмов и сериалов. Среди них - "Александр Дюма-старший", "Манон Леско", "Мата Хари", "Похождения красавца-драгуна", "Соломенная шляпка" 1972 года, "Приключения криминалистки", "Смерть выбирает".
Чехословацкая и чешская артистка скончалась на 77-м году жизни в Праге, сообщила ее дочь Розали в соцсети. Причину семья не указывает.
При этом портал Dennik напомнил, что Шульцова страдала от различных недугов на протяжении последних двадцати лет, перенесла сложную операцию на щитовидной железе. Из-за оперативного вмешательства у актрисы начались проблемы со зрением, и она перенесла еще две операции - на глазах. В 2014-м Шульцовой прооперировали ногу, после чего она постоянно получала разного рода травмы из-за неудачных падений.