Директор «Ленкома» прокомментировал уход Поргиной

«У нее зарплата в театре около 50 тысяч. Такая же пенсия с учетом доплаты за звание заслуженной артистки. Уже получается 100 тысяч. Это прилично. Плюс два дома в Болгарии, где она любит отдыхать. Постоянно берет больничный, уже 142 дня находится на больничном листе, и улетает на море, хотя театр ей продолжает платить зарплату. Согласитесь, очень удобно отдыхать за счет государства. Плюс тысяч 15 долларов в месяц (а может и больше) она получает от сдачи в аренду того самого помещения на Тверской. На такие “скромные деньги” она и живет. Вот уйдет из театра, даже не знаю, как ей, бедняге, выжить?», – заявил Варшавер.