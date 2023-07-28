Директор «Ленкома» прокомментировал уход Поргиной

Директор театра «Ленком» прокомментировал уход актрисы Поргиной
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал уход заслуженной артистки России Людмилы Поргиной. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам Варшавера, он был не в курсе ухода актрисы. Он также добавил, что Поргина не подавала заявление об увольнении.
«Если принесет заявление, конечно, будет тяжело с ней расстаться. Для театра это будет серьезная потеря», – рассказал он.
Варшавер также прокомментировал слова актрисы о том, что она собирается уволиться из-за низкой зарплаты в 40 тысяч рублей. Варшавер отметил, что это не совсем соответствует действительности.
«У нее зарплата в театре около 50 тысяч. Такая же пенсия с учетом доплаты за звание заслуженной артистки. Уже получается 100 тысяч. Это прилично. Плюс два дома в Болгарии, где она любит отдыхать. Постоянно берет больничный, уже 142 дня находится на больничном листе, и улетает на море, хотя театр ей продолжает платить зарплату. Согласитесь, очень удобно отдыхать за счет государства. Плюс тысяч 15 долларов в месяц (а может и больше) она получает от сдачи в аренду того самого помещения на Тверской. На такие “скромные деньги” она и живет. Вот уйдет из театра, даже не знаю, как ей, бедняге, выжить?», – заявил Варшавер.
Отметим, что Людмила Поргина также заявила, что уходит из «Ленкома» в том числе из-за того, что её предлагают роли только в массовке.
«Я-то дорогу в театр не забываю, но в “Ленкоме” меня, артистку высшей категории, как запихнули в массовку, так и не дают ничего путного играть. Я решила уйти из театра, уволюсь по собственному желанию», – рассказала она.