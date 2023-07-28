В МИД России анонсировали запуск электронной визы 1 августа

«Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 г. в 10:00 по московскому времени (07:00 UTC)», — говорится в сообщении .

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предложила запустить систему электронных виз для въезда в страну с 1 августа.

Также в МИД России заявили, что российская сторона работает над отменой виз со странами исламского мира.