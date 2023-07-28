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Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы

Дочь российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, что артистка находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает RT.

Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы
© РИА Новости

Она также добавила, что актриса находится дома.

«Да, действительно, мы уже дома. Всё, слава богу. Она восстановлена, практически стабилизирована. Ну, слабенькая, конечно. Но всё-таки два месяца ушло на течение этого тяжёлого заболевания. Теперь надо всю свою жизнь посвятить профилактике», – рассказала она.

5 июня Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в Москве. По имеющейся информации, у актрисы случился инсульт.

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