В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после теракта Украины в Таганроге (Ростовская область). Полицейским приказано наблюдать за воздушным пространством.
«В Ростове-на-Дону введен план „Воздушная тревога“. <…> Полицейским приказано каждые 15 минут осматривать воздушное пространство», — передают авторы telegram-канала Baza.
Все результаты наблюдений необходимо описывать в журнале.
URA.RU направило запрос в УМВД по Ростовской области. Ответ ожидается.
Украина два раза ударила по Ростовской области при помощи ракет. Обломки первой попали по Таганрогу. Вторая попала в село в области.