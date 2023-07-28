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Baza: в Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога»

В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после теракта Украины в Таганроге (Ростовская область). Полицейским приказано наблюдать за воздушным пространством.

В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога»
© РИА Новости

«В Ростове-на-Дону введен план „Воздушная тревога“. <…> Полицейским приказано каждые 15 минут осматривать воздушное пространство», — передают авторы telegram-канала Baza.

Все результаты наблюдений необходимо описывать в журнале.

В Таганроге ввели режим ЧС

URA.RU направило запрос в УМВД по Ростовской области. Ответ ожидается.

Украина два раза ударила по Ростовской области при помощи ракет. Обломки первой попали по Таганрогу. Вторая попала в село в области.

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