В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после теракта Украины в Таганроге ( Ростовская область ). Полицейским приказано наблюдать за воздушным пространством.

Все результаты наблюдений необходимо описывать в журнале.

URA.RU направило запрос в УМВД по Ростовской области. Ответ ожидается.

Украина два раза ударила по Ростовской области при помощи ракет. Обломки первой попали по Таганрогу. Вторая попала в село в области.