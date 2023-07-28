Подписанный Президентом России Владимиром Путиным указ о запрете менять пол без медицинских показателей будет способствовать защите нравственных устоев страны от идей, которые проигрывает США, считает экс-депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

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В мае законопроект внесли в Госдуму депутаты всех фракций во главе со спикером палаты парламента Вячеславом Володиным. Закон устанавливает запрет на осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола. При этом разрешить хирургическое вмешательство может врачебная комиссия медорганизации, подведомственной Минздраву РФ.

По мнению Онищенко, США решили «проигрываться» на вопросах смены пола и сексуальных меньшинств, поскольку считали это достойным ответом на появление в России Коминтерна. При этом Коммунистический интернационал объединял рабочих из разных стран мира и добивался национального равноправия, выступая против угнетения бездомных, обездоленных и эксплуатированных.

Принятый в июле 2023-го года закон о запрете смена полы не закроет тему, которую выставили американские политики, «но хотя бы исключается вмешательство в природу человека с помощью хирургического вмешательства», заявил академик.