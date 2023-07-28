Роспотребнадзор сообщил о стабильной эпидситуации по кори в Татарстане

Эпидемическая ситуация по кори в Татарстане стабильна, очаги инфекции были локализованы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по республике.

"Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан в оперативном порядке проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что в этом месяце на территории республики было зафиксировано пять случаев заболевания корью, в июне – десять.

Ситуация с корью остается на строгом контроле, резюмировали в Роспотребнадзоре.

Ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина сообщала, что на территории Татарстана было зарегистрировано 83 случая заболевания корью, из них 39 – дети.