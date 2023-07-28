Роспотребнадзор сообщил о стабильной эпидситуации по кори в Татарстане

Эпидемическая ситуация по кори в Татарстане стабильна, очаги инфекции были локализованы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по республике.
"Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан в оперативном порядке проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий", – заявили в ведомстве.
Отмечается, что в этом месяце на территории республики было зафиксировано пять случаев заболевания корью, в июне – десять.
Ситуация с корью остается на строгом контроле, резюмировали в Роспотребнадзоре.
Ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина сообщала, что на территории Татарстана было зарегистрировано 83 случая заболевания корью, из них 39 – дети.
По ее словам, число заболевших иностранных граждан составляет 41 человек. При этом большая часть – 33 человека – прибыла в Россию из Таджикистана. Она подчеркнула, что у 67% всех заболевших не было прививок против заболевания.