Уровень загрязнения в одной российской реке в сотни раз превысил норму

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По данным источника, загрязнителем стал молокозавод ООО «Арча», сливший производственные стоки в воду. Инспекторам управления вместе со специалистами удалось обнаружить трубу, из которой они лились в Казанку, и установить, что она принадлежит ООО «Водоканал-Сервис» в городе Арске. После этого из колодца взяли пробы сточной воды, чтобы оценить их качество.

Согласно результатам анализа, в сточных водах молокозавода наблюдается превышение допустимого уровня загрязняющих веществ по ряду показателей. Так, по параметру биохимического потребления кислорода (БПК-5), демонстрирующему количество легкоокисляющихся органических загрязняющих веществ в воде, результат оказался выше допустимого в 329,5 раза. Кроме того, превышение по аммоний-иону составило 85,4 раза, по железу — 71 раз, по анионным поверхностно-активным веществам — 21 раз, по фосфатам — 16,1 раза, по нефтепродуктам — 3,4 раза, по хлорид-иону — 1,55 раза.

В данный момент по факту инцидента проводится проверка. Если по ее результатам выяснится, что предприятие не соблюдает природоохранное законодательство, его привлекут к административной ответственности.