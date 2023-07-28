Donnews: в Азове прозвучала серия взрывов

Подписчики Telegram-канала "Это Ростов!" сообщили о серии громких хлопков в Азове и Чалтыре. Предположительно, работает ПВО. Telegram-канал Donnews сообщил о серии взрывов в Азове со ссылкой на очевидцев. Позднее глава администрации Азова Владимир Ращупкин в своем Telegram-канале заявил, что в самом городе взрывов не было. "На территории города никаких чрезвычайных ситуаций не произошло. Источник звука, похожего на взрывы, находился за пределами города", — подчеркнул чиновник. Ранее Минобороны заявило о том, что ВСУ ударили переоборудованным вариантом ракеты ПВО С-200 по центру Таганрога. Губернатор Ростовской области Виталий Голубев заявил о 15 пострадавших в результате взрыва в центре Таганрога. По словам чиновника, госпитализированы девять человек.