Россияне оценили работу Путина на посту президента

Почти 77 процентов россиян (76,8 процента опрошенных граждан) доверяют президенту Владимиру Путину. Такие данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи также измеряли уровень одобрения работы Путина на посту президента в период с 17 по 23 июля 2023 года. По данным опроса, 73,2 процента россиян одобряют деятельность президента. ВЦИОМ отмечает, что уровень одобрения за неделю снизился на 1,2 процентных пункта.

При этом, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 76,8 процента респондентов (минус 0,5 процентного пункта за неделю). Также россияне оценили работу премьер-министра: Михаилу Мишустину доверяют 59,9 процента опрошенных.