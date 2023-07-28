Численность амурских тигров в России превысила 750 особей
Численность амурских тигров в России превысила 750 особей. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев и советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов.
— За прошедшие 10 лет, как показала практика, численность тигров отрегулирована. По состоянию на март 2022 года в стране насчитывалось не менее 750 особей тигра, включая тигрят, — отметил Арамилев.
При этом Амирханов добавил, что еще в 2005 году численность тигров оценивалась в 450-500 особей, а в 2015 году — около 600.
За последние 10 лет, продолжил Арамилев, удалось создать устойчивую систему охраны животного мира. Наша страна стала мировым лидером по возвращению животных в дикую природу.
Так, 18 тигров вернулись в естественную среду. Глава центра «Амурский тигр» отметил, что им удалось восстановить группировку тигров в Еврейской автономной области, откуда тигр исчез в конце 70-х годов прошлого столетия и не обитал до 2012 года. Тигры закрепились в Амурской области, где одна из самок принесла потомство, передает ТАСС.
21 июля стало известно, что в крымском зоопарке «Тайган» родились два редких белых львенка — девочки. По словам директора парка Олега Зубкова, в мире на сегодняшний день не более 300 таких особей.