Численность амурских тигров в России превысила 750 особей

— За прошедшие 10 лет, как показала практика, численность тигров отрегулирована. По состоянию на март 2022 года в стране насчитывалось не менее 750 особей тигра, включая тигрят, — отметил Арамилев.

При этом Амирханов добавил, что еще в 2005 году численность тигров оценивалась в 450-500 особей, а в 2015 году — около 600.

За последние 10 лет, продолжил Арамилев, удалось создать устойчивую систему охраны животного мира. Наша страна стала мировым лидером по возвращению животных в дикую природу.

Так, 18 тигров вернулись в естественную среду. Глава центра «Амурский тигр» отметил, что им удалось восстановить группировку тигров в Еврейской автономной области, откуда тигр исчез в конце 70-х годов прошлого столетия и не обитал до 2012 года. Тигры закрепились в Амурской области, где одна из самок принесла потомство, передает ТАСС.