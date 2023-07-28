Стали известны подробности состояния здоровья 89-летнего композитора Колкера

Заслуженного композитора Александра Колкера выписали из больницы. Об этом сообщил источник «Пятому каналу».

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Создатель музыки к фильму «Последние дни Помпеи» оказался в больнице 5 июля — экстренные службы взломали квартиру музыканта в Приморском районе Санкт-Петербурга, где нашли Колкера практически обездвиженным и истощенным. Причины неизвестны.

Вскоре артиста перевели из реанимации в травматологию, подчеркивает издание.

В феврале 2022 года на 89-летнего Александра Колкера напал мужчина с ножом в лифте собственного дома. 46-летний Иван Х. подкараулил композитора в продуктовом магазине, прошел за ним до лифта, нанес не менее трех ударов ножом и сбежал. Он объяснил нападение местью за супругу композитора — народную артистку России Марию Пахоменко, фанатом которой он был.