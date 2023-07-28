Консульство Финляндии в Петербурге прекратит рассматривать заявления на визы с 1 августа

Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз в Санкт-Петербурге, в том числе через визовые центры. За консульские вопросы будет отвечать только посольство в Москве, сообщил МИД Финляндии.

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«Заявления на получение визы и вида на жительство в Финляндию не будут приниматься в офисе визового центра VFS (Visa Facilitation Services Global) в Санкт-Петербурге с 1 августа 2023 года», - пояснили в ведомстве.

В МИД уточнили, что с 1 сентября за консульские и иммиграционные вопросы будет отвечать только посольство в Москве. При этом в финском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что заявки, поданные до 1 августа, будут обрабатываться в обычном режиме.

Напомним, что с 10 июля Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян, владеющих недвижимостью в стране. Теперь для получения виз собственникам придется доказывать, что они едут в страну из-за работ по техническому обслуживанию или ремонту, которые действительно требуют их присутствия. Таким образом, владение недвижимостью для них перестает быть достаточным основанием для въезда в Финляндию.