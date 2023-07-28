В Геленджике закрыли пляжи из-за штормового предупреждения
На пляжах Геленджика 28 июля ввели запрет на купание в море. Оно продлится также 29 июля. Вывешены красные и черные флаги, сообщили в пресс-службе администрации курортного города.
- Убедительная просьба ко всем жителям и гостям Геленджика соблюдать меры предосторожности и обращать внимание на флаги на пляжных территориях. Берегите себя и своих близких, - отметили в пресс-службе администрации.
По информации мэрии, закрыты все 69 пляжей, которые находятся на территории города.
В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. В регионе возможны ливни с грозами и усиление ветра до 23-28 метров в секунду, также есть угроза формирования смерчей в акватории Черного моря.
Ранее сообщалось, что пляжи на 28 и 29 июля закрыли в Сочи.