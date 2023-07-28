Школьников разрешили привлекать к общественно полезному труду
У детей будут воспитывать трудолюбие и ответственное отношение к работе, чему поможет участие школьников в общественно полезном труде. Такой закон одобрили в Совете Федерации 28 июля на пленарном заседании.
Как отметила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, законодательные изменения призваны урегулировать трудовое воспитание обучающихся. Согласно закону, ученики будут участвовать в общественно полезном труде, что позволит развить у них трудолюбие, чувства причастности и уважения к результатам труда, а также обязанность бережно относиться к школьному имуществу и поддерживать чистоту и порядок.
Также, согласно новому закону, с 1 сентября 2023 года выпускникам 11-х классов, у которых в аттестате все оценки «отлично» или не более двух оценок «хорошо», одновременно с выдачей документа об образовании будут вручать медали «За особые успехи в учении» первой и второй степени соответственно.