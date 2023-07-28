Школьников разрешили привлекать к общественно полезному труду

У детей будут воспитывать трудолюбие и ответственное отношение к работе, чему поможет участие школьников в общественно полезном труде. Такой закон одобрили в Совете Федерации 28 июля на пленарном заседании.

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Как отметила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, законодательные изменения призваны урегулировать трудовое воспитание обучающихся. Согласно закону, ученики будут участвовать в общественно полезном труде, что позволит развить у них трудолюбие, чувства причастности и уважения к результатам труда, а также обязанность бережно относиться к школьному имуществу и поддерживать чистоту и порядок.