Совфед одобрил закон о переименовании ОБЖ

Cовет Федерации одобрил переименование школьного предмета ОБЖ. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме поддержали поправку о новом названии предмета: «Основы безопасности и защиты Родины».

Соответствующую поправку внесла группа депутатов и сенаторов при рассмотрении законопроекта об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Одним из авторов инициативы выступил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Об идее переименовать ОБЖ в июне сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что уроки начальной военной подготовки всегда были частью школьной программы.