Обнародован текст заявления Гитлера о планах по уничтожению славян

В России впервые опубликован полный текст заявления диктатора фашисткой Германии Адольфа Гитлера о необходимости уничтожения славян. Об этом рассказали РИА Новости в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

Своими планами по уничтожению славян Гитлер поделился в ходе разговора в Берлине с вице-премьером правительства Румынии и министром иностранных дел Михаем Антонеску, который состоялся 27 ноября 1941 года. Полный текст переговоров нашел и перевел на русский язык эксперт РВИО, руководитель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев.

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«Моя миссия, если я добьюсь успеха, заключается в том, чтобы уничтожить славянство», – заявил Гитлер.

Оригинал так называемой «записи о встрече» хранится в архиве Национального совета по изучению архивов безопасности в столице Румынии Бухаресте. А его перевод на русский язык опубликован на портале «История.рф».

По словам Яковлева, Антонеску довел до сведения фюрера, что Румыния является категорическим противником создания независимой Украины, которая может начать «втягивать остальных восточных славян в свою орбиту и превратится в новую угрозу для Европы».

При этом особый интерес представляют ответы Гитлера, который согласился с тем, что «славяне представляют не идеологическую, а биологическую проблему для Европы», а также говорил о необходимости «сообща найти методы» для их устранения и завоевании жизненного пространства на Востоке, пояснил эксперт РВИО, руководитель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев.

«Основным инструментом нацистам виделся голод, который стал средством уничтожения советских военнопленных и жителей крупных городов», - отметил он.