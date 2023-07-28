Больше сотни детей заразились энтеровирусом в российском регионе

В Саратовской области 121 человек, включая 105 детей, заразились энтеровирусными инфекциями. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

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«В области в июле отмечается подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. На сегодняшний день заболел 121 человек, из которых 105 — дети. Все пациенты сейчас находятся под особым контролем медиков», — пояснил глава области.

По его данным, наибольшее количество заболевших приходится на Саратов и Энгельс — 20 процентов и 70 процентов соответственно.