«Должен осеменять как можно дольше»: Агата Муцениеце поделилась размышлениями о мужчинах
Актриса Агата Муцениеце сделала вывод, для чего мужчины активно сохраняют привлекательную внешность долгие годы. Размышлениями артистка поделилась с подписчиками своего блога.
Муцениеце отметила отличный внешний вид своего неназванного 43-летнего коллеги, после чего пришла к выводу о природе мужчин и причине их привлекательности, которая сохраняется и улучшается с годами.
— Мужчины бесят, если честно. Потому что они с возрастом лучше становятся, лучше сохраняют внешность. Я знаю зачем. Потому что по природе мужчина должен осеменять как можно дольше. Нравиться женщинам как можно дольше. А женщина — нет. Она родила — все, до свидания, — высказалась Муцениеце.
Сама 34-летняя актриса воспитывает двоих детей.
В августе прошлого года звезда сериала «Мажор», бывший супруг Муцениеце Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян. В середине ноября появились слухи о беременности молодой супруги актера. В феврале 2023 года пара перестала скрывать, что они ждут пополнения в семействе, а уже 2 мая стало известно о рождении ребенка.