Агата Муцениеце поделилась размышлениями о мужчинах

— Мужчины бесят, если честно. Потому что они с возрастом лучше становятся, лучше сохраняют внешность. Я знаю зачем. Потому что по природе мужчина должен осеменять как можно дольше. Нравиться женщинам как можно дольше. А женщина — нет. Она родила — все, до свидания, — высказалась Муцениеце.