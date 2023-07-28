Самочувствие актера Игоря Ясуловича улучшилось

Сыгравший во многих известных фильмах, в том числе в "Бриллиантовой руке", "Золотом теленке" и "12 стульях", 81-летний народный артист РФ Игорь Ясулович, госпитализированный в одну из московских клиник 13 июля, чувствует себя лучше. Об этом сообщил ТАСС сын артиста, кинорежиссер и актер Алексей Ясулович.

"Самочувствие вчера и сегодня получше. Характер у него (Ясуловича - прим. ТАСС), конечно, - кремень. Можно позавидовать, - сказал собеседник агентства. - Надеемся и верим. Мы каждый день у него. Вчера уже даже "гусарил", анекдоты рассказывал".

Также ранее, 19 июля, сын актера в беседе с ТАСС опровергал информацию, появившуюся в СМИ, о том, что якобы Ясуловича перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

В 1962 году Игорь Ясулович окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова), в 1974 году - режиссерский факультет того же вуза. Ясулович дебютировал в кинематографе, исполнив роль физика в драме Михаила Ромма "Девять дней одного года".

К числу наиболее известных ролей актера относятся Виктор Николаевич в комедии "Бриллиантовая рука", инженер Щукин в фильме "12 стульев", а также роли в картинах "По законам военного времени", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!", "Через тернии к звездам", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок" и многим другим. Кроме того, он известен как актер дубляжа.