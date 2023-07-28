В Сочи закрыли пляжи из-за штормового предупреждения

В связи со штормовым предупреждением пляжи в Сочи временно закрыты для купания, сообщает городской департамент курортов, туризма и потребительской сферы. Об этом пишут «Известия».

В департаменте предупредили, что на участке Магри – Веселое с 28 июля по 29 июля возможно формирование смерчей на море, а волнение моря достигает 4-5 баллов. В связи с этим глава города Алексей Копайгородский поручил усилить работу всех городских служб и призвал жителей и гостей Сочи принять меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

Ранее пляжи в Сочи были закрыты из-за непогоды с 9 по 12 июля. Тогда вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок. Также было остановлено движение автомобилей на участке федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи.