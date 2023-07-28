В Екатеринбурге простились с погибшим военкором Журавлёвым

В Екатеринбурге завершилась церемония прощания с военкором РИА Новости Ростиславом Журавлёвым, погибшим в зоне специальной военной операции.

Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, церемония прощания собрала около 100 человек.

Среди прибывших на церемонию были, в частности, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее президент России Владимир Путин наградил военкора Журавлёва орденом Мужества посмертно.