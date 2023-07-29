Названы три преобладающих в сезон отпусков вида мошенничества

Во время отпусков в России преобладают три вектора онлайн-мошенничества, связанные с фальшивой организацией путешествий. Об этом сообщает «Лаборатории Касперского» и группы компаний «Мантера».

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Первый вид — мошенничество с билетами. Собеседники агентства отметили, что замечают много поддельных страниц, которые имитируют сайты авиакомпаний и агрегаторов по подбору билетов. Цель аферистов — украсть деньги и личные данные в личных целях.

Второй вид связан с поиском жилья. Существует множество поддельных интернет-предложений о бронировании квартир или апартаментов. Мошенники создают на всем известных платформах предложения с выгодной ценой и красивыми фотографиями. Но заселиться в такое жилище обманутым гражданам не удастся.

Еще один популярный вид связан уже с бронированием гостиниц. Для этого аферисты создают поддельные сайты, которые имитируют настоящие платформы бронирования отелей. Пользователи заходят на страницы под своими данными, а злоумышленники получают их личную информацию.