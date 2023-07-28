Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за поддержку начинаний РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем Крещения Руси и тезоименитством, поблагодарив его за поддержку важнейших начинаний епископата.

"Глубоко признателен вам за внимание к служению Русской православной церкви и всемерную поддержку важнейших начинаний епископата, духовенства и миллионов православных людей, занимающихся благотворительностью, социальной и просветительской работой, духовно-нравственным и патриотическим воспитанием молодежи. Надеюсь, что сложившееся взаимодействие будет и впредь приносить добрые плоды, способствуя консолидации народа, созиданию мира и гражданского согласия, утверждению в сознании современников чувства личной ответственности за судьбу Родины", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Московского патриархата Русской православной церкви.

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Выбор истинной веры, совершенный князем Владимиром, ознаменовал собой духовное преображение народов исторической Руси, подчеркнул глава РПЦ. "На протяжении веков наши благочестивые предки неизменно стремились хранить верность Богу и Его заветам, полагая в основание семейной и общественной жизни незыблемые евангельские идеалы: любовь к Отечеству, заботу о ближних, взаимопомощь и созидательный труд", - отметил он. Патриарх пожелал президенту крепкого здоровья и успехов в служении на посту лидера России.

Глава РПЦ также обратился с поздравлениями к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, подчеркнув, что принятие христианства стало судьбоносной вехой в истории восточных славян, а православная вера сформировала общее цивилизационное пространство братских народов РФ и Белоруссии, их культурную идентичность и богатые традиции. Патриарх выразил надежду на продолжение сотрудничества Белорусского экзархата с органами госвласти и уверенность в том, что развитие взаимодействия и впредь будет способствовать нравственному возрастанию людей, патриотическому воспитанию молодежи и единению народа. Он пожелал белорусскому президенту крепкого здоровья, душевного мира и успехов в дальнейших трудах на пользу страны.

Крещение Руси

День Крещения Руси связан с принятием князем Владимиром в 988 году христианства в качестве официальной государственной религии Киевской Руси.

Согласно "Повести временных лет", Владимир и его дружина в конце 980-х годов приняли решение о смене веры после длительного обсуждения и переговоров со странами, принадлежащими к разным вероисповеданиям. Летопись повествует о делегациях в Киев от мусульман из Волжской Булгарии, с латинского Запада, от иудаизированных хазар и из Византии, убеждавших князя принять их веру. Также Владимир отправил своих послов для знакомства с каждой из религий "в болгары", "в немцы", "в греки", после возвращения которых князь выбрал христианство по византийскому обряду.