Застрявших в аэропорту Еревана россиян перевозят в гостиницы

Пассажиры рейса Ереван-Вена будут размещены в гостиницах. Об этом пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта «Звартноц».

«Рейс Ереван-Вена авиакомпании WizzAir перенесен на 28 июля 17:40», - пояснили в пресс-службе.

Группа пассажиров, которая из-за переноса рейса была вынуждена остаться в аэропорту Еревана, уже получила багаж. В настоящее время осуществляется трансфер в гостиницы, уточнили в «Звартноц».

Расходы на трансфер и проживание взял на себя авиаперевозчик. О причинах переноса рейса не сообщается.

Ранее в СМИ появились публикации, что из-за задержки рейса свыше 100 россиян застряли в аэропорту столицы Армении.