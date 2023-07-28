В Таганрогском заливе пограничники ФСБ спасли от браконьеров азовского дельфина

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области провели рейд в Таганрогском заливе.

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Задержаны двое браконьеров, у которых обнаружены сети и азовский дельфин - черноморский подвид морской свиньи (Phocoena phocoena).

"В ходе осуществления траления в акватории Таганрогского залива Азовского моря выявлено 34 сети общей длиной 850 метров. В естественную среду обитания выпущен азовский дельфин и рыба частиковых видов", - говорится в сообщении.

На волю отпущены также занесенные в Красную книгу рыбы - пять особей севрюги, одна белуга и два русских осетра.

Предотвращенный ущерб составил около двух миллионов рублей.