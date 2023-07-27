Путин наградил погибшего военкора Журавлёва орденом Мужества посмертно

Путин наградил военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин наградил военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва орденом Мужества посмертно.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.
Прощание с погибшим пройдёт 28 июля в Доме офицеров в Екатеринбурге.
Председатель СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении Журавлёва медалью «Доблесть и отвага» посмертно.