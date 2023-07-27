Патриарху Кириллу подарили его портрет, сделанный из крыльев бабочек

Портрет, сделанный из крыльев бабочек, подарили патриарху Кириллу на саммите Россия-Африка. Это случилось, когда он посетил стенд Патриаршего экзархата.

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Об этом портрете патриарший экзарх Африки, митрополит Клинский Леонид рассказывал еще в мае. Портрет был создан в Центральноафриканской Республике ( ЦАР).

Несмотря на то, что картина создана из крылышек, бабочек никто не убивал.

- Они просто живут один день, - объяснил митрополит, отмечает РИА Новости.