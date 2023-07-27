В возрасте 72 лет умер бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Александр Колпаков . Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно имеющейся информации, тело Колпакова обнаружили в его московской квартире на улице Машкова. Уточняется, что на теле умершего не найдено следов насильственной смерти – предварительной причиной смерти называют онкологическое заболевание.

Александр Колпаков начал работать во Внешторгбанке СССР в 1973 году. В 1994 году его назначили первым заместителем председателя правления и руководителя кредитного комитета, а уже в 1996 году – первым зампредом правления банка.