Международный фестиваль оперы и балета стартовал в Севастополе

В Севастополе состоялся гала-концерт по случаю открытия Международного фестиваля оперы и балета. Фестиваль продлится до 13 августа.

В гала-концерте, в частности, приняли участие звёзды Большого и Мариинского театров, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, передаёт ОТР.

В рамках фестиваля прошла премьера балета «Рахманинов», посвящённая 150-летию композитора.

Также вниманию зрителей представят балет «Лебединое озеро» в исполнении Пермского академического театра и спектакль Московского театра Олега Табакова «Страсти по Бумбарашу» в постановке Владимира Машкова.